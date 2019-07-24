В. Круглый: Каждый регион должен выстроить свою систему паллиативной помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» по вопросам совершенствования паллиативной помощи в Орловской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках рабочей поездки в регион провел «круглый стол» по вопросам совершенствования паллиативной помощи в Орловской области. Поводом для мероприятия послужили изменения в законодательстве по вопросу оказания паллиативной помощи.

Владимир Круглый провел «круглый стол» по вопросам совершенствования паллиативной помощи в Орловской области

Сенатор отметил, что среди задач, поставленных Президентом России в февральском послании Федеральному Собранию, была отмечена необходимость ускорить развитие паллиативной помощи и дано поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу ее развития в каждом регионе страны.

Одно из главных требований регламента приказа — каждый субъект должен вести учет пациентов, получающих паллиативную помощь

«В марте 2019 года вступил в силу закон о паллиативной помощи, а восьмого июля вступил в силу приказ, которым утверждается положение об оказании паллиативной помощи. Этот документ впервые определяет схему взаимодействия медучреждений, организаций социального обслуживания и некоммерческих организаций, разработку и принятие региональных нормативных актов департаментами здравоохранения и социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. От того, насколько эффективно будут работать все ведомства, зависит качество жизни тяжелобольных людей», — сказал Владимир Круглый.

По его словам, одно из главных требований регламента приказа — каждый субъект должен вести учет пациентов, получающих паллиативную помощь.

«В Орловской области необходимо ускорить работу по созданию регистра паллиативных больных, без которого невозможно планировать дальнейшую работу», — подытожил законодатель.

Также во время «круглого стола» обсуждался вопрос лекарственного обеспечения паллиативных пациентов. Негосударственный региональный Фонд социальной поддержки населения представил новое направление работы – хоспис на дому. Теперь особо тяжелым подопечным выездной паллиативной службы будут предоставляться специальные кровати и другие средства реабилитации, что позволит максимально улучшить качество жизни пациентов.

В Орловской области система работы с паллиативными больными начала выстраиваться ещё несколько лет назад. С первого января 2019 года в Плещеевской ЦРБ стало принимать пациентов расширенное до тридцати коек отделение паллиативной помощи для неизлечимо больных. Также с начала года согласно приказу департамента здравоохранения, главврачи некоторых лечебных учреждений Орла и области должны были организовать на базе своих здравниц выездные патронажные службы паллиативной помощи.

Участники круглого стола договорились встретиться через полгода, чтобы подвести первые итоги совместной работы.

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