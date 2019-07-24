В. Матвиенко: Совет Федерации и Всекитайское собрание народных представителей играют важную роль в развитии отношений России и Китая

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ по случаю завершения срока его пребывания в России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиеко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем по случаю завершения срока его пребывания в России. Во встрече принял участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Председатель СФ выразила соболезнования по поводу недавней кончины бывшего Премьер-министра Государственного совета КНР Ли Пэна.

Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем

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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем

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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем

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Ильяс Умаханов

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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем

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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем

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Валентина Матвиенко отметила, что последние десять лет стали одними из самых плодотворных в истории российско-китайского сотрудничества.

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«Лидеры России и Китая определили климат двусторонних межгосударственных отношений, вышедших на уровень стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства».

Российско-китайские отношения могут служить примером межгосударственных отношений, которые строятся на доверии, взаимопонимании, уважении и учете национальных интересов

«В процесс сотрудничества включены не только официальные структуры двух стран, но и институты гражданского общества, представители культуры, искусства, спорта. Возникла широкая платформа для дальнейшего развития связей, в которой важную роль играет Совет Федерации, способствующий укреплению взаимополезных контактов между российскими регионами и китайскими провинциями».

«Российско-китайские отношения могут служить примером межгосударственных отношений, которые строятся на доверии, взаимопонимании, уважении и учете национальных интересов», — констатировала Валентина Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, российско-китайское партнерство – серьезный фактор международной политики, имеющий значительное влияние при разрешении острых мировых проблем.

В этой связи Председатель СФ подчеркнула, что в России ожидают визита Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и придают ему большое значение.

Ли Хуэй выразил Валентине Матвиенко признательность за высокую оценку российско-китайского взаимодействия, сотрудничества Совета Федерации и Всекитайского собрания народных представителей.

«Крепкие связи парламентов — важная часть стратегического партнерства», — считает Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ.

Он заверил в готовности китайской стороны к дальнейшей координации позиций с Россией.

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