В. Матвиенко: Совет Федерации и Всекитайское собрание народных представителей играют важную роль в развитии отношений России и Китая

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель Совета Федерации встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ по случаю завершения срока его пребывания в России.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиеко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем по случаю завершения срока его пребывания в России. Во встрече принял участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан
Председатель СФ выразила соболезнования по поводу недавней кончины бывшего Премьер-министра Государственного совета КНР Ли Пэна.
Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем
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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем
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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем
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Ильяс Умаханов
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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем
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Встреча Валентины Матвиенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем
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Валентина Матвиенко отметила, что последние десять лет стали одними из самых плодотворных в истории российско-китайского сотрудничества.
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«Лидеры России и Китая определили климат двусторонних межгосударственных отношений, вышедших на уровень стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства».
Российско-китайские отношения могут служить примером межгосударственных отношений, которые строятся на доверии, взаимопонимании, уважении и учете национальных интересов
«В процесс сотрудничества включены не только официальные структуры двух стран, но и институты гражданского общества, представители культуры, искусства, спорта. Возникла широкая платформа для дальнейшего развития связей, в которой важную роль играет Совет Федерации, способствующий укреплению взаимополезных контактов между российскими регионами и китайскими провинциями».
«Российско-китайские отношения могут служить примером межгосударственных отношений, которые строятся на доверии, взаимопонимании, уважении и учете национальных интересов», — констатировала Валентина Матвиенко.
Кроме того, по ее словам, российско-китайское партнерство – серьезный фактор международной политики, имеющий значительное влияние при разрешении острых мировых проблем.
В этой связи Председатель СФ подчеркнула, что в России ожидают визита Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и придают ему большое значение.
Ли Хуэй выразил Валентине Матвиенко признательность за высокую оценку российско-китайского взаимодействия, сотрудничества Совета Федерации и Всекитайского собрания народных представителей.
«Крепкие связи парламентов — важная часть стратегического партнерства», — считает Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ.
Он заверил в готовности китайской стороны к дальнейшей координации позиций с Россией.