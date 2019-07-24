В Москве по требованию прокуратуры судом приостановлена эксплуатация концертного зала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в концертном зале, расположенном на Шмитовском проезде.

Установлено, что в концертном зале, собственником которого является индивидуальный предприниматель, арендаторами помещений проводились корпоративные мероприятия и концерты с массовым пребыванием людей.

Внеплановой проверкой, проведенной прокуратурой совместно с отделом управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, в помещениях концертного зала выявлены многочисленные грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Так, помещения основного зала не были оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, помещения антресольного этажа и офисов не были обеспечены эвакуационными выходами.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального административного округа направил в Преображенский районный суд г. Москвы исковое заявление о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Решением Преображенского районного суда г. Москвы исковые требования прокурора округа удовлетворены.

До фактического исполнения судебного решения на объект наложены обеспечительные меры о приостановлении эксплуатации концертного зала.

Устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой округа.

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