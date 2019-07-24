В рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика» формируется центр компетенции по цифровизации нефтегазовой отрасли

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 июля. – По инициативе Министерства энергетики Российской Федерации на площадке АНО «Цифровая экономика» и при участии ключевых компаний нефтегазового комплекса формируется рабочая группа «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли», которая станет отраслевым центром компетенции в рамках формирующейся сегодня системы координации и мониторинга ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика». Такое решение было принято на состоявшемся совещании под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина с участием представителей Минпромторга России, Минприроды России, АНО «Цифровая экономика», нефтегазовых компаний и экспертного сообщества.

Состав отраслевой рабочей группы образован ведущими нефтегазовыми компаниями, в числе которых ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «СИБУР», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НОВАТЭК». Соруководителем рабочей группы от государства стал Павел Сорокин, от бизнеса – директор по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев.

Ключевыми задачами рабочей группы станут формирование целевого видения цифровой трансформации нефтегазового комплекса, а также оценка лучших практик разработки и внедрения в отрасли цифровых технологий, потенциальных эффектов и затрат на цифровизацию, определение критически важных технологических решений и возможности тиражирования пилотных проектов. Кроме того, рабочая группа будет осуществлять подготовку предложений по корректировке нормативной правовой базы для внедрения новых технологий в нефтегазовом комплексе, разработку отраслевых профессиональных стандартов для подготовки новых кадров, а также формировать предложения по детализации мероприятий ведомственного проекта «Цифровая энергетика».

Функционирование рабочей группы на площадке АНО «Цифровая экономика» позволит синхронизировать действия государства и бизнеса и обеспечить более эффективное достижение целей по цифровой трансформации нефтегазового комплекса.

«Появление такой экспертной площадки для взаимодействия органов государственной власти и отраслевого сообщества позволит не только наладить устойчивый диалог и эффективную обратную связь между ними, но также объединить усилия на пути к цифровой трансформации нефтегазового комплекса и сформировать консолидированную позицию по ключевым направлениям реализации ведомственного проекта «Цифровая энергетика», – отметил Павел Сорокин.

Рабочая группа «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли» станет вторым центром компетенций в рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика». Ранее ведущими электроэнергетическими компаниями при участии Минэнерго России было принято решение о формировании центра компетенций в электроэнергетике.

В целом в рамках формирования системы управления, координации и мониторинга ведомственного проекта «Цифровая энергетика» предусмотрено создание Совета по цифровой трансформации ТЭК под председательством Министра энергетики Российской Федерации и Проектного офиса по реализации ведомственного проекта, а также отраслевых центров компетенций в нефтегазовом комплексе, электроэнергетике и угольной промышленности.

Справочно: Ведомственный проект «Цифровая энергетика» сформирован Минэнерго России в целях цифровой трансформации отраслей ТЭК и призван объединить усилия всех заинтересованных сторон – государства, компаний из отраслей ТЭК и смежных сфер, ИТ-экспертов – для консолидации уже полученного опыта внедрения цифровых технологий и платформенных решений и формирования целевого видения и стратегии цифровизации ТЭК.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI