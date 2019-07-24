В. Тимченко: Практика социального контракта помогает решать не только конкретные проблемы граждан, но и общегосударственные задачи

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ».

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ». В мероприятии принял участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Заседание провела первый заместитель председателя Комитета СФ Светлана Горячева. ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Сенатор отметила, что в ряде регионов наработан неплохой опыт в сфере социального контракта.

«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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Светлана Горячева

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Круглый стол» на тему «Содействие развитию практики социального контракта в субъектах РФ»

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«Майским» Указом Президента России одной из национальных целей на период до 2024 года предусмотрено снижение уровня бедности в два раза. Эта непростая задача зависит от многих факторов, в частности, от уровня заработной платы, величины прожиточного минимума, налоговой нагрузки и других составляющих. В том числе, определенная роль отводится и такому институту, как социальный контракт», — сказала парламентарий.

На основании соцконтракта в 2017 году получили государственную социальную помощь около 300 тысяч человек

Светлана Горячева сообщила, что в 2017 г. в стране было заключено более 110 тыс. социальных контрактов, что на 70 проц. больше показателя предыдущего года. «Это свидетельствует о том, что постепенно данный институт набирает силу. На основании соцконтракта в 2017 году получили государственную социальную помощь около 300 тысяч человек».

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Однако, продолжила сенатор, для расширения практики применения социального контракта и повышения эффективности этой формы соцподдержки необходимо решить ряд проблем. «Четко не определены механизмы предоставления федеральных субсидий на развитие соцконтракта. Также очевидна низкая эффективность мероприятий в рамках социальных контрактов, предусматривающих содействие в трудоустройстве», — указала законодатель.

Кроме того, по словам парламентария, граждане сталкиваются с трудностями при ведении финансовой отчетности о целевом использовании выделенных средств.

Вячеслав Тимченко подчеркнул, что практика социального контракта помогает решать не только конкретные проблемы отдельных граждан, но и общегосударственные задачи. В этой связи, считает парламентарий, необходимо обеспечить успешную реализацию данного важнейшего социального проекта во всех субъектах Федерации.

Заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования Министерства труда и социальной защиты РФ Олег Романенко рассказал, что 90 проц. всех социальных контрактов – это помощь гражданам в трудоустройстве, создании индивидуальных предприятий, развитии личного подсобного хозяйства и др. «В приоритетом порядке этот вид социальной помощи оказывается малообеспеченным семьям с детьми», — сообщил он.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы законодательного регулирования социальных контрактов, перспективы совершенствования механизмов их предоставления, итоги реализации экспериментов по использованию социальных контрактов в ряде регионов страны.

В работе «круглого стола» приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Брилка, Виктор Озеров, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного сообщества.

По итогам заседания приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, органов государственной власти регионов, нацеленные на дальнейшее развитие практики социального контракта в субъектах РФ.

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