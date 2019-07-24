Заявление по итогам встречи с Алмазбеком Атамбаевым

Source: President of Russia – Kremlin

Вопрос: Владимир Владимирович, сегодня стало известно, что экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву, где у него якобы запланирован ряд встреч, в том числе, как сообщали его помощники, на высшем уровне. Скажите, у Вас состоялась встреча с Атамбаевым? И если да, то не могли бы Вы раскрыть какие-то детали вашего разговора?

В.Путин: Секретов никаких нет. Вы знаете, что я всегда открыт для контактов и с действующими моими коллегами, и с теми, кто уже оставил высшие должностные обязанности. Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане.

Моя позиция хорошо известна, и до него я эту позицию тоже довёл. Я считаю, что Кыргызстан – это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана. Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном, и мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать.

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