Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда.

«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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«Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ о возмещении морального вреда

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В мероприятии приняли участие члены СФ, представители адвокатского и научного сообщества.

Участники заседания обсудили практические вопросы компенсации морального вреда, а также необходимость установления на законодательном уровне унифицированных размеров такой компенсации.

Как отметила Ирина Рукавишникова, в настоящее время вопросы возмещения морального вреда регулируются статьями 150–152 и 1099–1101 Гражданского кодекса РФ. При этом возможность компенсации морального вреда устанавливается не только Гражданским кодексом, но и целым рядом федеральных законов в зависимости от сферы общественных отношений. Такая возможность предусмотрена уголовно-процессуальным, трудовым законодательством, законодательством об административных правонарушениях, о средствах массовой информации.

При определении размера компенсации вреда судом также должны учитываться требования разумности и справедливости

«В каждой из перечисленных сфер складывается достаточно противоречивая и разнонаправленная судебная практика. Основная причина этого – отсутствие четких критериев определения размера морального вреда», — отметила парламентарий.

По ее словам, проблема установления в законодательстве РФ точных критериев определения размера морального вреда и пределов денежной компенсации вызывает серьезную дискуссию и неоднократно обсуждалась в юридическом профессиональном сообществе.

«Законодатель определяет моральный вред как физические или нравственные страдания, причиненные человеку действиями (бездействием) третьих лиц, нарушившими его права, свободы и законные интересы. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, при этом характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего», — сказала сенатор.

Ирина Рукавишникова добавила, что при определении размера компенсации вреда судом также должны учитываться требования разумности и справедливости. При этом суд не связан той величиной компенсации, на которой настаивает истец.

«В настоящее время одной из основных проблем при назначении судами компенсаций за причинение морального вреда является отсутствие единообразия судебной практики. Суммы компенсаций, присуждаемые судами за одинаковые последствия совершения правонарушений, могут значительно отличаться. Указанный вывод следует из анализа судебной практики за 2018 год», — указала сенатор.

Еще одна проблема — присуждение судами слишком низких компенсаций (от 500 рублей) по гражданским делам. «Это может приводить к потере сдерживающей функции гражданско-правовой ответственности и ставить под сомнение целесообразность обращения к правосудию, поскольку подобные размеры компенсаций морального вреда явно не оправдывают траты времени, усилий и других ресурсов гражданина на обращение в суд».

Сенатор сообщила, что Государственную Думу внесен законопроект об изменениях в Гражданский кодекс РФ в части установления минимального размера компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование». Предлагается установить компенсацию: за день незаконного уголовного преследования — не ниже 1 тысячи рублей; за день незаконного лишения свободы и помещения в СИЗО — не ниже 15 тысяч рублей; за применение иных мер пресечения — не ниже 5 тысяч рублей. «Это нововведение могло бы способствовать снижению уровня преступности, так как защита прав в судебном порядке стала бы предсказуемо приносить достойное материальное возмещение за допущенные нарушения законных прав, что в значительной степени обесценило бы решение спорных вопросов вне правового поля».

Секретарь Пленума Верховного Суда РФ, Судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов отметил, что денежная компенсация морального вреда представляет собой способ восстановления социальной справедливости.

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