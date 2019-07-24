Л. Талабаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Филиппин в России К. Сорретой

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппин, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Сорретой.

Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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Встреча Людмилы Талабаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в РФ Карлосом Д. Сорретой

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В беседе участвовали сенаторы Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Валерий Куликов, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа и Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Межпарламентские обмены России и Филиппин развиваются поступательно

Людмила Талабаева отметила, что в группу по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики входит 23 сенатора, представляющие широкую географию России и фактически каждый Комитет Совета Федерации. Это одна из самых многочисленных парламентских групп дружбы, подчеркнула сенатор.

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По словам Людмилы Талабаевой, межпарламентские обмены России и Филиппин развиваются поступательно и по нарастающей. «Наши контакты носят динамичный характер», — добавила она.

В рамках встречи было отмечено, что Россию и Филиппины объединяют важные исторические факты. В период Второй мировой войны в ожесточенных боях за острова в 1941–1942 гг., а потом с 1944 по 1945 гг. погибли более полумиллиона филиппинцев. Это была одна из наиболее масштабных потерь в Тихоокеанском регионе.

В связи с этим Людмила Талабаева проинформировала, что в мае 2020 г. в Москве и других городах России состоятся торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Карлос Соррета сообщил, что в Сенате Конгресса Филиппин также сформирована Филиппино-Российская ассоциация парламентской дружбы.

Посол высказался за дальнейшее развитие российско-филиппинских отношений, в том числе расширение парламентских связей и торгово-экономического сотрудничества.

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