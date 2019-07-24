Минспорт России и Фонд поддержки олимпийцев заключили соглашение о сотрудничестве

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 июля, в Минспорте России состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев». Подписи под документом поставили глава Минспорта России Павел Колобков и исполнительный директор Фонда Александр Катушев.

Павел Колобков сообщил, что ранее сотрудничество Минспорта России и Фонда поддержки олимпийцев осуществлялось в рамках соглашения, подписанного в 2005 году. «Сейчас мы прописали новые принципы взаимодействия, заново определили права и полномочия сторон, – сказал Министр. – На протяжении всех эти лет мы совместно реализовываем ряд программ. В этом году Фондом поддержаны три очень интересные программы, предложенные Минспортом России. Первая связана с развитием в регионах России новых шести видов спорта, включенным в программу Олимпиады-2020. Следующая касается поддержки ведущих спортсменов до 35 лет, занявшихся тренерской деятельностью. Ещё одна программа направлена по поддержку ведущих российских тренеров и специалистов национальных сборных команд».

«Благодарен всему руководству Фонда поддержки олимпийцев и лично [Председателю Правительства Российской Федерации] Дмитрию Анатольевичу Медведеву, возглавляющему Попечительский совет Фонда, за помощь, которую оказывает организация в течение долгого периода», – подчеркнул руководитель Минспорта России.

«Наш Фонд существует 15 лет и всё это время мы плодотворно сотрудничаем, раньше с Госкомспортом России, теперь – с Министерством спорта Российской Федерации, – отметил Александр Катушев. – Ежегодно мы выплачиваем гранты 700-800 спортсменам и тренерам сборных команд России по 39 олимпийским видам спорта. Мы поддерживаем спортсменов, которые завершили спортивную карьеру, Фонд обучил порядка 250 спортсменов из 76 регионов страны по пяти спортивным специальностям. Мы помогаем спортивным школам олимпийского резерва с закупкой оборудования и инвентаря, направлено около 1200 грантов».

«Об эффективности сотрудничества с Министерством говорит тот факт, что 90% чемпионов и призёров Олимпиады в Лондоне и 82% чемпионов и призёров Олимпиады в Сочи были в период этих соревнований грантополучателями Фонда, – добавил он. – Это означает, что Минспорт России вовремя предоставлял Фонду качественную информацию о том, кого из спортсменов и специалистов и в какой степени нужно поддержать. Надеюсь, наше сотрудничество в рамках нового соглашения будет так же эффективным».

Соглашение о сотрудничестве между Минспортом России и Фондом поддержки олимпийцев определяет взаимодействие сторон по следующим направлениям: развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации; пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; развитие детско-юношеского спорта в Российской Федерации; всесторонняя поддержка олимпийского движения в Российской Федерации; оказание материальной помощи ветеранам спорта и другим.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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