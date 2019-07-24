М. Козлов: Костромская область стала примером в плане организации народного голосования по выбору объектов благоустройства

Source: Russia – Council of the Federation

В той или иной степени национальные проекты затронут жизнь каждого жителя региона, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в инспекции в составе федеральной группы мониторинга исполнения национальных проектов в Костромской области.

Как сообщил сенатор, участники мониторинговой группы посетили десятки объектов, которые реконструируются или строятся в рамках национальных проектов. Так, рабочая группа по нацпроекту «Образование» посетила один из самых важных строящихся социально значимых объектов – будущую школу на тысячу мест в Костроме.

Михаил Козлов принял участие в инспекции в составе федеральной группы мониторинга исполнения национальных проектов в Костромской области

О новых возможностях 33 гимназии, которой будут переданы построенные здания, эксперты говорили на встрече с родителями и педагогами образовательного учреждения. Дополнительные площади позволят детям заниматься в одну смену.

В рамках мониторинга нацпроекта «Здравоохранение» рабочая группа побывала в новом ФАПе в Красносельском районе. Модульную врачебную амбулаторию открыли в марте этого года. Это первый медпункт в Костромской области, приобретенный в рамках нацпроекта. Также комиссия посетила костромскую детскую поликлинике № 5. Учреждение недавно открылось после капитального ремонта. До 2021 года комфортные условия будут созданы в пятнадцати детских поликлиниках региона.

В центре внимания группы мониторинга — реализация нацпроекта «Жилье и городская среда»

В центре внимания группы мониторинга — реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы удалось привести в порядок парк «Берендеевка», на очереди – Чернигинская набережная, где благоустройство завершится к осени. Дизайн будущего парка отдыха выбирали сами жители на народном голосовании.

Мониторинговая группа нацпроекта «Культура» посетила культурно-досуговые учреждения Костромского района. В селе Минское проверяющие познакомились с работой нового Дома культуры. Его построили всего за год с участием средств федерального бюджета.

На территории региона в рамках десяти национальных проектов реализуется сорок шесть региональных проектов

По словам Михаила Козлова, на территории региона в рамках десяти национальных проектов реализуется сорок шесть региональных проектов. На их выполнение будет привлечено более сорока семи миллиардов рублей. В той или иной степени национальные проекты затронут жизнь каждого жителя региона.

«Отрадно, что все проекты реализуются с участием общественности. В основе лежат именно их пожелания и предпочтения. В Костромской области эта практика нашла положительный отклик среди людей. К тому же, сами жители осуществляют постоянный контроль за ходом работ, вносят свои предложения. Рейды проходят еженедельно», — прокомментировал Михаил Козлов.

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