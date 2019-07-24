Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Прогресс МС-1224.07.2019 12:30

Накатка головного обтекателя корабля «Прогресс МС-12»

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других профильных предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур провели авторский осмотр грузового корабля «Прогресс МС-12» и выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Подготовка корабля к старту по программе Международной космической станции ведется в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов на космодроме Байконур.

Запуск корабля «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года. Он должен доставить на борт МКС топливо, продукты питания, воду, научное оборудование и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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