Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Союз МС-1424.07.2019 17:33

Начаты испытания корабля «Союз МС-14»

Сегодня, 24 июля 2019 года, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и филиала ФГУП ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели транспортировку пилотируемого корабля «Союз МС-14» в вакуумную камеру на космодроме Байконур для дальнейших испытаний на герметичность.

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодняшний день остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности.

Запуск корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции запланирован на 22 августа. Он пройдет в беспилотном режиме.

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