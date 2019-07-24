Н. Федоров провел парламентские слушания, посвященные обеспечению ускоренного развития отечественного семеноводства и селекции

Source: Russia – Council of the Federation

Проблемы в отрасли перезрели, и ситуацию надо менять кардинально, подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел парламентские слушания, посвященные комплексу первоочередных мер по обеспечению ускоренного развития отечественного семеноводства и селекции.

Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Николай Федоров и Алексей Медведев

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Владимир Лебедев и Сергей Лисовский

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Татьяна Гигель и Елена Зленко

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Джамбулат Хатуов и Алексей Майоров

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Владимир Лебедев и Сергей Лисовский

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Владимир Бекетов

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Алексей Майоров, Николай Федоров и Алексей Медведев

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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Парламентские слушания на тему «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства»

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В работе заседания принял участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Открывая дискуссию, Николай Федоров подчеркнул, что проблемы в отрасли перезрели, и ситуацию надо менять кардинально. Этой теме в Совете Федерации уделяется особое внимание. Семена и посадочный материал — важнейшие факторы, определяющие урожайность, эффективность и конкурентоспособность растениеводческого производства.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что в Послании Федеральному Собранию в феврале 2019 г. Президент России отметил важность обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей собственными технологиями, подчеркнув, что «у России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия».

Предусмотрено субсидирование элитного семеноводства, возмещение части прямых затрат на строительство или модернизацию объектов АПК, в том числе селекционных центров

Николай Федоров констатировал, что в последние годы в стране для этого многое делается. Реализуются соответствующие мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Предусмотрено субсидирование элитного семеноводства, возмещение части прямых затрат на строительство или модернизацию объектов АПК, в том числе селекционных центров.

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Однако, по словам первого вице-спикера СФ, несмотря на предпринимаемые усилия, так и не удалось преодолеть устойчивую технологическую зависимость отечественных аграриев от зарубежных селекционных достижений. Доля семян иностранной селекции составляет по сахарной свекле — 97 проц., овощным культурам — 73 проц., подсолнечнику — 61 проц., картофелю — 55 проц., кукурузе — 49 проц. По мнению экспертов, отечественная селекция находится в состоянии глубокого кризиса и не способна конкурировать с мировыми лидерами, за исключением отдельных селекционных программ. Также острой проблемой семеноводства является недопустимо медленное внедрение в производство новых сортов. Защита авторских прав и прав патентообладателей в настоящее время неэффективна.

Николай Федоров подчеркнул, что Совет Федерации, Председатель верхней палаты неоднократно обращали внимание федеральных органов исполнительной власти на ситуацию в этом критически важном секторе агрокомплекса. В частности, предлагали внести изменения в Доктрину продовольственной безопасности РФ, в том числе добавить в нее пороговые значения самообеспеченности семенами и посадочным материалом. Проект актуализированной Доктрины был разработан Минсельхозом и внесен для рассмотрения в Правительство РФ. Он предусматривает пороговое значение самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур — 75 проц. Очень важно, чтобы этот показатель был рассчитан и контролировался по каждой из основных сельскохозяйственных культур, а не по их совокупности, считает первый вице-спикер СФ.

Для расширения кадрового потенциала селекции и семеноводства потребуется создание дополнительных кафедр селекции в аграрных вузах

Николай Федоров обратил внимание на еще одну важную проблему развития отрасли — кадры. Для расширения кадрового потенциала селекции и семеноводства потребуется создание дополнительных кафедр селекции в аграрных вузах.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что потенциал у отечественного семеноводства есть и довольно большой. Пока прорыв в отрасли растениеводства состоялся благодаря зарубежным семенам. Джамбулат Хатуов считает важным стопроцентное финансирование дл развития отрасли.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев рассказал о задачах, которые стоят перед ведомством в этой сфере.

В ходе слушаний было отмечено, что в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства ведущую роль играют сорта, гибриды и высококачественные семена сельскохозяйственных культур. Конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках напрямую зависит от наличия отечественной конкурентоспособной базы селекции и семеноводства.

Необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие экономическую привлекательность деятельности в сфере отечественной селекции и семеноводства на основе государственно-частного партнерства, разработать механизмы защиты прав инвесторов, вкладывающих средства в российскую селекцию и семеноводство. Это должно найти отражение в разрабатываемом Минсельхозом России проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», который направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в Российской Федерации.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, представители региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.

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