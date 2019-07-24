Посещение Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына

Source: President of Russia – Kremlin

Президент в сопровождении Натальи Солженицыной осмотрел несколько экспозиций Музея русского зарубежья, посвящённых истории русской эмиграции и культурному наследию соотечественников за рубежом. Пояснения давал директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин.

Собрание предметов и документов Дома русского зарубежья насчитывает свыше 18 000 экспонатов. Среди них – изобразительный материал (живопись, графика, скульптура), фотографии из частных коллекций и архивов общественных организаций, предметы быта, печатные и документальные источники.

Начало архивному собранию музея положили супруги Солженицыны, передав в дар 750 уникальных материалов, собранных ими в годы вынужденной эмиграции. Русский благотворительный фонд Александра Солженицына, возглавляемый сегодня Натальей Солженицыной, является соучредителем Дома русского зарубежья.

Решение о строительстве нового здания Дома зарубежья с дополнительными помещениями для музейного пространства, торжественное открытие которого состоялось 28 мая 2019 года, принял Владимир Путин. Комплекс включает в себя музей, архив, библиотеку, научно-исследовательский, информационно-издательский и культурно-просветительский центры.

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