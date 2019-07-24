Сегодня в г. Южно-Сахалинске состоялось очередное выездное заседание совместной межведомственной рабочей группы Генеральной прокуратуры и Минвостокразвития России по защите прав инвесторов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана и первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева проведено четвертое заседание межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов. Она была создана в сентябре 2017 года совместным распоряжением Генпрокуратуры России и Минвостокразвития.

В мероприятии приняли участие руководители подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ответственные должностные лица Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, и.о. прокурора Сахалинской области, представители Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, правительства Сахалинской области.

В ходе заседания озвучены результаты проверки принятых процессуальных решений по фактам расходования бюджетных средств на строительство объектов особой экономической зоны «Байкальская Гавань» в Республике Бурятия и практика прокурорского надзора за соблюдением прав инвесторов в сфере антикоррупционного законодательства.

Также обсуждены итоги выезда комиссии Генпрокуратуры в Еврейскую автономную область, где совместно с прокуратурой области с учетом имеющихся в регионе административных барьеров, сдерживающих развитие бизнеса и привлечение инвестиций, дана оценка работе уполномоченных органов, выработаны конкретные рекомендации по исправлению сложившейся ситуации.

Кроме того, рассмотрены результаты проведенных прокурорами проверок информации Минвостокразвития о нарушениях прав конкретных инвесторов со стороны органов власти и субъектов естественных монополий.

Представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики рассказали о механизме защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток при осуществлении плановых и внеплановых проверок органами контроля и мероприятиях по совершенствованию условий инвестирования на Дальнем Востоке.

По итогам заседания приняты решения, выполнение которых будут способствовать созданию благоприятного климата и улучшению деловой среды в макрорегионе.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI