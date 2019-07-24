Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается освободить от применения ККТ учреждения культуры в сельской местности.

Сенаторы внесли законопроект об особенностях применения контрольно-кассовой техники муниципальными учреждениями культуры.

Авторы законопроекта – заместитель Председателя СФ Евгений Бушмин, БушминЕвгений Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга члены СФ Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Ростислав Гольдштейн, ГольдштейнРостислав Эрнстовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Ольга Тимофеева, ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Дмитрий Шатохин. ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

Как отмечается в пояснительной записке, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» разработан с целью дальнейшего совершенствования порядка применения контрольно-кассовой техники при осуществлении отдельных видов деятельности с учетом правоприменительной практики.

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Цель внедрения ККТ – формирование прозрачной системы наличного и безналичного оборота средств в реальном секторе экономике. При этом реформа реализуется несколько лет и имеет хорошие результаты по ряду позиций.

Излишним является внедрение ККТ в небольших организациях, не подпадающих под освобождение. К ним можно отнести государственные, муниципальные учреждения культуры (музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие).

Вместе с тем, проблемным и даже излишним является внедрение (с 1 июля 2019 года является обязательным) ККТ в небольших организациях, не подпадающих под освобождение в соответствии с нормами, отраженными в статье 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

К таковым организациям можно отнести государственные, муниципальные учреждения культуры, расположенные преимущественно в сельской местности – это музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие. У таких учреждений небольшие финансовые обороты — до 100 тысяч рублей в год, на эти организации не распространяются нормы по предоставлению налогового вычета при приобретении ККТ, при этом они имеют большое социально значение для жизни населенных пунктов, зачастую являясь единственным культурным учреждением.

По данным Росстата в 2017 году количество организаций культурно-досугового типа (в сельской местности) по стране составляет 38 тысяч. При стоимости применения ККТ в среднем 23–25 тыс. руб. (вместе с регулярным обслуживанием) внедрение оценочно приведет к дополнительным расходам отрасли культуры – около 900 млн. рублей. При этом расходы будут отнесены на себестоимость услуг, что приведет к повышению стоимости социально значимых услуг для населения.

Таким образом, в целях снижения социальной напряженности, а также себестоимости услуг, предоставляемых населению домами и дворцами культуры, домами народного творчества, музеями и другими учреждениями, законопроектом предполагается освобождение от применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. При этом под освобождение не будут подпадать организации, расположенные в городах, районных центрах, поселках городского типа. По мнению авторов законопроекта, такие учреждения имеют финансовые возможности для приобретения ККТ, а наличный оборот средств их зачастую бывает значительным.

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