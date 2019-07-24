Source: Russia Ministry of Energy

Москва. 23 июля. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Мочальников принял участие в торжественном заседании Ученого совета Горного института, посвященного столетию со дня рождения выдающегося учёного, одного из создателей отечественных научных школ геотехнологий и физики горных пород, автора уникальных учебников, удостоенных Государственнойпремии СССР, ректора Московского горного института с 1962 по 1987 годы Владимира Ржевского.

«Владимир Ржевский широко известен в нашей стране и за рубежом как выдающийся ученый и педагог, крупнейший организатор науки и высшего горного образования и как человек, полный творческих идей, направленных на развитие горной науки и производства», – отметил Сергей Мочальников.

По его словам, Владимир Ржевский был активным участником развития открытого способа добычи полезных ископаемых в суровых климатических и сложных топографических условиях Кольского полуострова. Под его руководством в МГИ был проведен цикл научных работ по созданию рациональной технологии разработки нагорных карьеров, в частности, уникальных апатитовых месторождений Хибин.

«Владимир Васильевич широко поддерживал и развивал зарубежные связи Московского горного института с ВУЗами Германии, Болгарии, Венгрии, Польши, Китая, Вьетнама, Индии, ЮАР, Франции и других стран. Вместе с тем, Владимир Ржевский имел широкие творческие и деловые связи с горным производством. В отделах экспертизы промышленных министерств, Госстроя, Госплана и других организаций СССР с его участием была осуществлена экспертиза около 200 промышленных проектов предприятий строительных материалов, черной и цветной металлургии, химической промышленности»,- добавил Сергей Мочальников.



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