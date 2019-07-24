Состоялось вручение дипломов выпускникам очной формы обучения факультета магистерской подготовки Университета прокуратуры Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 24 июля 2019 года, в Музее истории органов прокуратуры России состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам очной формы обучения факультета магистерской подготовки Университета прокуратуры Российской Федерации.

Документы о высшем образовании с одновременным вручением нагрудного знака «Выпускник Университета прокуратуры Российской Федерации» вручены 18 студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. Им присвоена квалификация (степень) «магистр» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. В том числе 6 человек получили дипломы с отличием.

Торжественное мероприятие открыла ректор Университета доктор юридических наук, профессор Оксана Капинус. Поздравив выпускников, она выразила уверенность в их достойном будущем, наполненном интересными задачами и свершениями, где главным помощником будут полученные в Университете всеобъемлющие знания.

Напутствие выпускникам дали начальник Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сергей Замуруев и советник Генерального прокурора Российской Федерации Сабир Кехлеров. Отметив важность выбранной профессии, они пожелали успехов в трудной, но интересной и социально важной работе.

От имени выпускников староста курса Сергей Раевский выразил слова благодарности ректору Университета, руководству Генеральной прокуратуры Российской Федерации и всему профессорско-преподавательскому составу, передавших им фундаментальные знания, сформировав качества принципиальных и сильных духом правозащитников.

Завершилось мероприятие памятным фотографированием.

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