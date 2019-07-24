Ю. Воробьев: В Совете Федерации считают необходимым проверить «закон о валежнике» региональной практикой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели вопросы реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд».

Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Сенатор подчеркнул, что тема заседания крайне важная и актуальная. «Эта тема находится на контроле Совета Федерации, но до сих пор существуют проблемы, которые требуют эффективных решений».

Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Юрий Воробьев

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Владимир Лебедев и Алексей Майоров

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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Совещание на тему «Об исполнении поручений СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд»

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На совещании выступил заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области . «Федеральный закон «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» отнес «валежник» к недревесным лесным ресурсам, что обеспечивает право граждан осуществлять его заготовку для собственных нужд. Однако выполнение закона, крайне важного для населения и развития лесного хозяйства, наталкивается на бесхозяйственность, а также на различную его трактовку в субъектах РФ», — сказал вице-спикер СФ, указав на региональные различия в подходах к исполнению принятого федерального закона.

«В одном случае, с целью сбора валежника можно заходить в лес только в определенное время, в другом – собирать остатки древесных стволов не более одного метра, в третьем – нельзя пилить валежник и так далее. Иначе говоря, нужный и полезный закон об использовании валежной древесины вызывает недовольство у населения», — отметил Юрий Воробьев.

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С целью унифицировать региональные подходы к трактовке «закона о валежнике» вице-спикер СФ предложил подготовить решение совещания, которое, после соответствующей доработки и корректировки, будет направлено в субъекты РФ, Министерство экологии и природных ресурсов РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, другие заинтересованные министерства и ведомства.

Вице-спикер СФ предложил провести мониторинг и в дальнейшем оценить практику работы в рамках принятых решений.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области отметил, что существует широкая трактовка правового толкования понятия «валежник». Сенатор предложил законодательно уточнить этот термин.

Положения «закона о валежнике» очень важны и актуальны для граждан

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ Андрей Грибенников подчеркнул, что положения «закона о валежнике» очень важны и актуальны для граждан. Но, по его словам, итоги мониторинга по субъектам РФ показывают, что существует определенная путаница в использовании самого понятия «валежник». В связи с этим среди населения нужна определенная разъяснительная работа.

В ходе обсуждения было отмечено, что изучение правоприменительной практики, складывающейся в регионах, и формируемой ими, с одной стороны, показало, что сбор валежника имеет для граждан большое значение, с другой – обозначило ряд проблем, требующих законодательного решения, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации.

На совещании принята к сведению информация о реализации в 77 субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд и принятии соответствующих правовых актов.

По итогам заседания за основу было принято решение. В нем, в частности, Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано разработать унифицированное определение валежника, основанное на действующих документах. Кроме этого разработаны рекомендации в адрес органов государственной власти субъектов РФ по установлению единого порядка заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд.

Рекомендовано разработать унифицированное определение валежника, основанное на действующих документах

Субъектам РФ предложено до закрепления единого определения валежника придерживаться определения, содержащегося в Правилах заготовки и сбора недревесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России.

Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в период осенней сессии 2019 г. и весенней сессии 2020 г. осуществлять мониторинг хода реализации в субъектах РФ норм федерального законодательства в сфере заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд. Рекомендовано, провести в 2020 г. расширенное заседание профильного Комитета СФ по итогам проведенной работы.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества.

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