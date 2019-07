Kraków Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej

Specjalną atrakcją wieczoru była degustacja potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez trzech krakowskich szefów kuchni z krakowskiej grupy restauracyjnej MSHG. W menu znalazły się dania oparte na produktach nawiązujących do dziedzictwa kulinarnego Krakowa i Polski, m.in. kaczka z suską sechlońską, gołąbki z mięsem i grzybami, chłodnik z buraka, śledź w śmietanie z kawiorem z pstrąga, mus z oscypka z żurawiną oraz polskie wędliny i sery. Wszystkie propozycje kulinarne spotkały się z bardzo pozytywnymi komentarzami gości, w tym Prezydenta Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej Rafaela Ansona oraz licznie przybyłych blogerów i dziennikarzy kulinarnych. Przez cały wieczór na specjalnie przygotowanej scenie występował jeden z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich zespołów jazzowych Tomasz Grochot Quartet. W jego wykonaniu goście usłyszeli polskie i międzynarodowe standardy rozrywkowe oraz, w ramach promocji polsko-żydowskiego dziedzictwa w Krakowie, największe przeboje muzyki klezmerskiej. Wszystkim uczestnikom gali UM Krakowa wręczał specjalne upominki oraz materiały informacyjne zachęcające do odwiedzenia stolicy Małopolski.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish