Ostrzeżenie pożarowe

Ambasada RP w Madrycie ostrzega obywateli polskich przebywających w Królestwie Hiszpanii przed ekstremalnymi temperaturami i bardzo dużym zagrożeniem pożarowym w szczególności we wspólnotach autonomicznych: Kraj Basków, Nawarra, Katalonia, Aragonia, La Rioja, Kastylia-La Mancha, Kastylia i León, Madryt i Walencja.Zalecamy zachowanie ostrożności. W razie zagrożenia należy stosować się do zaleceń lokalnych służb porządkowych.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish