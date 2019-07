Premier: Nie byłoby silnego państwa bez sprawnej i dobrze uzbrojonej Policji

Source: President of Poland in Polish

Podczas wystąpienia, Mateusz Morawiecki zacytował słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: Siła bez sprawiedliwości jest tyranią, a sprawiedliwość i wolność bez siły, to tylko dziecinada i gadulstwo. Jak zaznaczył premier, słowa te są dewizą działań rządu.

Premier podziękował za ofiarną służbę wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Policji. Dziękuję za ogromne poświęcenie i za wszystko, co robicie każdego dnia. Dziękuję za to, że codziennie, idąc do pracy, musicie mieć świadomość narażania własnego życia – podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że według wskaźników, 98 proc. naszych obywateli czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Podczas obchodów na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się również ceremonia wręczenia nominacji generalskich oraz uroczystość ślubowania policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski. Uhonorowano również pięciu laureatów konkursu Policjant, który mi pomógł.

MIL OSI