Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Rocznica Konstytucji 3 Maja – Święto Narodowe w Ambasadzie RP w Madrycie

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

28 maja 2019

Rocznica Konstytucji 3 Maja – Święto Narodowe w Ambasadzie RP w Madrycie

21 maja w ogrodach Ambasady uroczyście obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wśród bardzo licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele hiszpańskich władz, korpusu dyplomatycznego, świata kultury nauki i mediów, a także reprezentanci organizacji polonijnych.



Podczas swojego wystąpienia Ambasador M. Adamczyk odniosła się do przypadających w tym roku rocznic – stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych, 80 lat od wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy początków zmian demokratycznych w Polsce i Europie Środkowej, 20 lat Polski w NATO i 15 w UE.



Podczas przyjęcia goście mieli okazję zapoznać się z wystawą politologiczną pod tytułem „Poland was first” przedstawiającą proces zmian demokratycznych w Polsce i regionie zapoczątkowany w 1989 r.



Uroczystość była również okazją do odznaczenia dwóch osób. Przyznane przez Prezydenta RP na wniosek Ambasady oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej Krzyże Oficerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: María Ruiz López oraz Víctor Ramiro Santisteban Terrón.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych