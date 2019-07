Ambasada RP w Tunisie we współpracy z tunezyjskim MSZ oraz odpowiednikiem Akademii Dyplomatycznej ( fr. Institut diplomatique pour la Formation et les Etudes , IDFE) zorganizowała 18 czerwca br. seminarium nt. metod pracy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish