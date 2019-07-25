Анатолий Тихонов назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Energy

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева заместителем Министра энергетики Российской Федерации назначен Анатолий Тихонов.

Анатолий Владимирович родился 13 июня 1969 года в Москве. Окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова: в 1995 году по специальности «Правоведение, юрист, преподаватель права», в 2011 году – по специальности «Менеджмент, магистр менеджмента».

После срочной службы в Советской армии и работе в ряде коммерческих организациях в 1999 – 2003 годах был заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга. В 2003-2008 годах занимал должность заместителя губернатора Красноярского края. В период с 2008 по 2013 год был членом правления – первым заместителем председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В 2013 году возглавил федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

Свободно владеет французским языком, имеет широкий опыт сотрудничества и ведения переговоров на международном уровне, а также значительный опыт работы в советах директоров крупных компаний с высоким уровнем организации корпоративного управления. Награжден Орденом Дружбы , Орденом Почёта, а также ведомственными наградами.

В должности заместителя Министра энергетики Анатолий Владимирович будет курировать корпоративный и финансовый блок,вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК, цифровизацию энергетики, а также реализацию ГИС ТЭК.

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