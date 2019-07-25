Андрей Черезов принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

В ходе своего выступления Андрей Черезов напомнил, что основной удар стихии по энергетической инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения пришелся на г.Тулун, где подтопленными и поврежденными оказались 90 трансформаторных подстанций из 134 и 368 линий электропередачи. Почти 50 км ЛЭП потоки воды уничтожили полностью. На особом контроле Минэнерго России были объекты отведения – канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции и водозабор «Красный Яр» г. Тулун, электроснабжение которых было нарушено в связи с затоплением электрооборудования или повреждением сетей внешнего электроснабжения.

«Проведение превентивных отключений и мобилизация оперативного персонала позволило ускорить восстановление энергоснабжения. В кратчайшие сроки были проведены работы на 343 объектах. Более чем половине отключенных потребителей энергоснабжение было восстановлено в течение суток, а уже к 5 июля энергоснабжение основной части потребителей было восстановлено. В настоящее время ситуация с электроснабжением стабилизирована. Продолжается монтаж сетей временного электроснабжения для подключения уцелевших домовладений и организаций в зоне затопления, а также работа по индивидуальным заявкам и обращениям граждан по подключению внутридомовых сетей. Перебазированные АО «Мобильные ГТЭС» дизель-генераторные установки отправлены к местам постоянной дислокации», – отметил заместитель Министра.

Приоритетная задачей для энергетиков в ближайшее время является подготовка к отопительному периоду. В этой связи внесены изменения в производственные программы, по выполнению комплекса необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих надёжное и бесперебойное электроснабжение, и восполнению запасов ресурсов для устранения аварийных ситуаций. Восстановление объектов электроэнергетики, разрушенных или поврежденных в результате паводка на территории Иркутской области, находится под контролем Минэнерго России.

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