А. Кутепов: Принятие наших предложений будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес в Государственную Думу поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области внесли законопроект об изменениях в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

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Как пояснил Андрей Кутепов, законопроектом предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления

Предлагается установить норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка. В настоящий момент статья 23 Федерального закона от «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» устанавливает норму санитарной площади только для подозреваемых и обвиняемых. Дети, находящиеся в местах содержания под стражей вместе с матерью, к данной категории лиц не относятся, следовательно, дополнительная санитарная площадь в камере на детей не предоставляется, что значительно ухудшает условия нахождения женщин с детьми в местах содержания под стражей, подчеркнул сенатор.

Предлагаемые изменения соответствуют требованиям к проектированию и строительству следственных изоляторов, изложенным в Своде правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденному и веденному в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, указал Андрей Кутепов.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных женщин. «В настоящее время схожие положения отражены в Приказе Министерства юстиции РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Однако на практике, как подтверждают Уполномоченные по правам ребенка в субъектах, эта норма нередко нарушается, особенно в отношении беременных женщин», — сказал Андрей Кутепов.

Парламентарий отметил, что законопроект разработан в соответствии с Постановлением Совета Федерации по итогам выступления Министра юстиции России, а также в соответствии в Рекомендациями по итогам проведения в Совете Федерации круглого стола на тему: «Гуманизация условий содержания под стражей, в том числе женщин, отбывающих наказание вместе с детьми». Законопроект получил предварительную положительную оценку Правительства РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Уполномоченных по правам ребенка в Псковской области и Санкт-Петербурга, Центра содействия реформе уголовного правосудия.

«По данным Уполномоченных по правам ребенка в Забайкальском крае, Ивановской области, Камчатском крае, Республике Коми, Республике Марий Эл, Орловской, Пензенской, Свердловской областях, в СИЗО на 31 декабря 2017 года содержалось по всем перечисленным регионам 48 беременных женщин, количество беременных женщин в одном регионе от 2 до 23, и 11 женщин с детьми до 3-х лет во всех перечисленных регионах, с количеством таких женщин в одном регионе от 1 до 4», — отметил сенатор.

«Принятие законопроекта будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей», — указал Андрей Кутепов.

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