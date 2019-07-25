Встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства .

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В.Путин: Татьяна Алексеевна, хотел поговорить сегодня по реализации одного из основных наших нацпроектов, а именно национального проекта «Здравоохранение». У нас до 2024 года предусмотрены солидные деньги – 1 триллион 367 миллиардов рублей; из них 49 миллиардов рублей – на первичное звено.

В целом программа выстроена грамотно, нацелена на достижение основных ключевых показателей в сфере борьбы с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, ряд других – тех, которые дают нам, прямо скажем, очень серьезный негативный эффект, прибавляя, к сожалению, смертность среди наших граждан.

Все это правильно: предусмотрена подготовка кадров по этим специальностям, предусмотрено приобретение необходимого оборудования, строительство новых серьезных медицинских центров – все это нужно делать.

Как я сказал, 49 миллиардов на «первичку». Меня все-таки беспокоит: зная о том, что фельдшерско-акушерские пункты уже строятся и будут строиться, амбулатории приводятся в порядок и новые строятся, передвижные мобильные медицинские центры, все-таки меня беспокоит именно первичное звено проекта «Здравоохранение».

Продолжение следует.

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