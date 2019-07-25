Встреча с пострадавшими от наводнения в Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin
Владимир Путин пригласил в Кремль пострадавших от наводнения в Иркутской области. Встреча состоялась в представительском кабинете главы государства.
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В 109 населенных пунктах Иркутской области в результате наводнения подтоплено 10,9 тысячи жилых домов с населением 42,7 тысячи человек, 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.
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