Выступление Павла Колобкова по вопросу развития адаптивного спорта на совещании Президента Российской Федерации с членами Правительства

Source: Russia Ministry of Sport

24 июля в Москве Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства Российской Федерации. В ходе мероприятия Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков выступил с сообщением о развитии адаптивной физической культуры и спорта в стране.

Глава Минспорта России сказал, что самым значимым спортивным мероприятием в этом направлении являются всероссийские спартакиады инвалидов по летним и зимним видам спорта, которые проводятся по олимпийской системе раз в четырёхлетие, начиная с 2011 года. «Эти соревнования эти мы рассматриваем как этап отбора спортсменов в сборные команды, а также для вовлечения в массовые занятия адаптивным спортом, – отметил Павел Колобков. – В них участвуют спортсмены до 18 лет».

Министр сказал, что с 12 по 20 июля 2019 года в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) состоялись финальные соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. Состязания проводились по пяти видам спорта, включённым в программу паралимпийских и сурдлимпийских летних игр. Участниками финалов стали спортсмены из более 60 регионов страны. «Если говорить о регионах, то победителем стала Москва (очень активно занимается адаптивным спортом)», – сообщил Павел Колобков, отметив, что в тройку лидеров вошли также команды Свердловской и Челябинской областей.

Руководитель Минспорта России рассказал о мерах повышения показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов, сейчас он составляет 17,2% от общего количества россиян с ограниченными возможностями по здоровью, а к 2020 году будет равен 20%. «В реализацию вовлечения граждан-инвалидов в занятия спортом привлечены порядка 20 тысяч организаций – это организации спорта, организации министерств труда и социального развития, образования. Кроме этого, мы создали в 60-ти регионах отдельные учреждения по адаптивному спорту, и этим учреждениям оказывается поддержка на федеральном уровне», – подчеркнул он.

«В этом году мы впервые в практике реализуем комплекс ГТО [для инвалидов], мы разработали все нормативы, к концу года подведём предварительные итоги, – продолжил глава Минспорта России. – Надо сказать, что в 2014 году мы разработали методические рекомендации, и все инвестиционные проекты, которые мы реализуем, должны соответствовать принципам доступности. Поэтому у нас сейчас 23% спортивных объектов, доступных для всех категорий инвалидов».

Павел Колобков добавил также, что в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Минспорт России ведёт направление по оснащению материально-техническим обеспечением учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

«Очень важный вопрос связан с подготовкой спортивных кадров, – подчеркнул Министр. – Ежегодно около 500 специалистов по адаптивному спорту готовятся в вузах, подведомственных Минспорту России. Мы дополнительно переподготовили за последние восемь лет 2,5 тысячи специалистов в этой сфере».

«Очень большой пласт работы – это проведение соревнований, 750 ежегодно, и количество именно этих спортивных соревнований растёт», – сказал Павел Колобков. Одновременно он сообщил, что в настоящее время российские спортсмены ведут подготовку и проходят квалификационный отбор для участия в XIX Сурдлимпийских зимних играх 2019 года в Италии и XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Японии. «Команды готовятся, надеемся на успешное выступление наших спортсменов», – добавил Министр.

«Мы планируем реализовывать методичку, включенную в занятия адаптивным спортом в рамках нашего федерального проекта «Спорт – норма жизни». Там предусмотрена и грантовая поддержка физкультурно-спортивным организациям, и создание новых спортивных объектов, адаптированных для занятий спортом, а также мы уже открыли две экспериментальные площадки, которые будут апробировать новые методики для занятий адаптивным спортом», – отметил Павел Колобков, и сообщил, что презентация проекта состоится в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде.

С использованием материалов kremlin.ru

Пресс-служба Минспорта России

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