Source: Russia Federal Space

#История#главное#Роскосмос25.07.2019 10:39

Выход в космос Светланы Савицкой

Ровно 35 лет назад Светлана Савицкая стала первой женщиной Земли, совершившей выход в открытый космос. За пределами орбитальной станции «Салют-7» Светлана Евгеньевна провела более 3 часов. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым они провели испытания уникального универсального ручного инструмента, с помощью которого можно было сваривать, резать и паять металл.

Светлана Савицкая также стала первой женщиной, совершившей два космических полета. Первый — с 19 по 27 августа 1982 года в качестве космонавта-исследователя кораблей «Союз Т-7» / «Союз Т-5» и долговременной орбитальной станции «Салют-7» вместе с Леонидом Поповым и Александром Серебровым. Второй — с 17 по 29 июля 1984 года в качестве бортинженера корабля «Союз Т-12» и станции «Салют-7» вместе с Владимиром Джанибековым и Игорем Волком.

25 июля 1984 года впервые в истории человечества женщина-космонавт Светлана Савицкая осуществила выход в открытое космическое пространство. 3 часа 35 минут, проведённые ею в космосе, вошли в историю мировой космонавтики.

«Мы попеременно находились за бортом станции три с четвертью часа. Это около двух витков „свет — тень“. В „тени“ не работали, прибор требовал максимальной точности. В принципе, скафандр позволял провести в открытом космосе и до шести часов», — вспоминает Светлана Савицкая.

Испытательные работы группа закончила даже на несколько минут раньше отведенного на эксперимент времени. Никаких нештатных ситуаций не произошло. На Землю экипаж космического корабля «Союз Т-12» вернулся 29 июля 1984 года. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1984 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта Савицкая Светлана Евгеньевна была удостоена ордена Ленина и второй медали «Золотая Звезда».

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