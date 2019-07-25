В. Матвиенко: Законотворческая активность сенаторов значительно возросла

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела пресс-конференцию для журналистов по итогам весенней сессии Совета Федерации 2019 года.

Весенняя сессия Совета Федерации в 2019 году была очень насыщенной, законотворческая активность сенаторов значительно возросла, сказала Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга журналистам на пресс-конференции, посвящённой ее итогам.

«Мы не только выполнили все, что планировали, но — перевыполнили. Мы меняли планы, добавляли вопросы для рассмотрения. Эти вопросы диктовались субъектами Федерации, обращениями регионов. И поэтому есть удовлетворение от проделанной работы за это время».

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации В. Матвиенко по итогам весенней сессии Совета Федерации

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По словам Председателя СФ, с учетом предстоящего 464-го заседания верхней палаты, Советом Федерации одобрено более трехсот законов, отдельными сенаторами, группами законодателей, комитетами СФ, внесено в Государственную Думу девяносто законопроектов.

Советом Федерации одобрено более трехсот законов

«Кроме законотворческой, законодательной деятельности, проведен большой объем работы по рассмотрению острых вопросов, подготовке рекомендаций. Это и заседания «круглых столов», парламентские слушания, выездные заседания комитетов в регионы, другого рода форматы работы», — добавила Валентина Матвиенко.

Она также подчеркнула, что значительное внимание уделялось межпарламентским контактам. «Большим достижением считаю тот факт, что наши настойчивые, справедливые требования к пересмотру Регламента ПАСЕ и снятию ограничений для национальных делегаций в работе Парламентской ассамблеи увенчались успехом. Делегация Федерального Собрания была возвращена в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мы будем активно продолжать там работать и отстаивать и дальше необходимые изменения в деятельности этой парламентской структуры».

Спикер СФ упомянула также успешно проведенные V Международный гуманитарный Ливадийский форум, VI Форум регионов России и Беларуси, а также ряд других публичных мероприятий.

Приоритетом нашей работы было законодательное обеспечение поручений, данных по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию

«Конечно же, приоритетом нашей работы было законодательное обеспечение поручений, данных по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию. Страна вступила в очень ответственный этап реализации двенадцати национальных проектов, цель которых – существенное повышение качества жизни наших граждан. Эти национальные проекты, в том числе и поручения Президента, требовали своевременного законодательного обеспечения этой деятельности, чем мы активнейшим образом занимались», — подчеркнула Председатель СФ.

По мнению Валентины Матвиенко, одним из самых важных стал блок социальных законов, принятых в рамках реализации майского указа. «Это законы, касающиеся детей-сирот, многодетных семей, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

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Председатель СФ обратила внимание на принятый закон, регулирующий сферу жилищного строительства. «Теперь эскроу-счета будут жестко контролироваться банками. Закон не оставляет никаких лазеек для обмана дольщиков», — подчеркнула она.

Кроме этого, Валентина Матвиенко упомянула закон о хостелах, отдельно отметила закон о микрофинансовых организациях, который планируется рассмотреть на 464-м заседании СФ. А также еще один актуальный документ – о географических названиях. «Этот закон играет очень важную роль для субъектов Федерации, для защиты наших отечественных производителей, интеллектуальных прав, для развития рынка интеллектуальной собственности», — уверена Валентина Матвиенко.

Говоря о разработке нового Лесного кодекса, Председатель СФ отметила, что тема леса в последнее время вышла на передний план общественного обсуждения.

По ее словам, Совет Федерации подготовил план действий, который включает требование всеобщего мониторинга ранее заключенных арендных договоров и их исполнения — в части соблюдения законодательства о вырубке, о лесовосстановлении, о содержании леса. «Первое, с чего надо начать – с совершенствования законодательства и, в частности, подготовки нового Лесного кодекса», — уверена Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что при Совете Федерации создана совместная с Министерством природных ресурсов и экологии РФ рабочая группа и уже представлены первые наработки по новому Лесному кодексу. «Возглавить эту работу в Совете Федерации поручено заместителю Председателя СФ Юрию Воробьеву ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области — человеку очень авторитетному, а главное, опытному. Он длительное время был заместителем главы МЧС РФ, владеет этой темой».

Валентина Матвиенко заверила, что, как только проект Лесного кодекса будет готов, он будет выставлен на широкое общественное обсуждение как в регионах, так и на федеральном уровне.

Еще одной темой, поднятой журналистами в ходе пресс-конференции, стало насилие в семье. 23 июля текущего года Валентина Матвиенко дала поручение, совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, провести мониторинг ситуации с домашним насилием в России. Будет создана рабочая группа, которую возглавит заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в работе примут участие представители общественных организаций.

Валентина Матвиенко уточнила, что речь идет, в большей степени, о мониторинге правоприменительной практики. Председатель СФ отметила отсутствие точной статистики в этой сфере, в том числе потому, что часто правоохранительные органы не относятся серьезно к сигналам, поступающим к ним о тех или иных формах семейного насилия.

По мнению главы СФ, российское законодательство в части, касающейся бытового насилия, достаточно жесткое: различные виды наказания предусмотрены в более чем двадцати разных законах. Вместе с тем, считает Валентина Матвиенко, оно все же должно быть проанализировано еще раз, чтобы убедиться, нужно ли его уточнять, изменять, усиливать.

Необходимо учесть и возможность злоупотреблений, вмешательства в дела семьи под видом борьбы с домашним насилием, сказала Председатель СФ. «Нужно найти этот баланс, чтобы и мужчины, и женщины чувствовали себя защищенными от семейного, бытового насилия и в то же время были уверены, что их конституционное право на защиту личной жизни будет соблюдаться», — уверена Валентина Матвиенко.

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