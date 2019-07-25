В Удмуртии после вмешательства природоохранного прокурора предусмотрено бюджетное финансирование работ по проведению лесоустройства в размере более 40 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Октябрьский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики удовлетворил требования природоохранного межрайонного прокурора о проведении таксационных работ, которые включают в себя учет и оценку леса, определение технических характеристик насаждений, возраста, количества древесины и прироста леса на территории 20 лесничеств региона на общей площади более 1,360 тыс. га.

Без проведения указанных работ невозможно точно установить границы лесотаксационных выделов, определить параметры и характеристики лесных насаждений, обеспечить соблюдение режима охраны, установленных запретов и ограничений деятельности на лесных участках, связанных с рубками лесных насаждений. Создаются условия для незаконного планирования и назначения мероприятий, не предусмотренных лесоустроительными документами, что ведет к утрате ценности территории для сохранения, восстановления природных комплексов, их компонентов и поддержания экологического баланса.

В связи с чем, природоохранным прокурором в суд поданы исковые заявления к министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики с требованиями о возложении обязанности по проведению лесоустроительных работ (таксации) указанных лесных участков. Суд требования прокурора удовлетворил.

Во исполнение решения суда выделены на бюджетные средства на финансирование данных работ в размере более 40 млн. рублей.

Минприроды региона заключены контракты на проведение лесоустройства на территории 5 лесничеств, по которым уже проведено два этапа работ, в том числе исследования в лесу. Кроме того, заключены контракты на проведение работ на территории 5 районов, уже ведется подготовительный этап работ.

По оставшимся лесничествам работы в соответствии с судебными решениями и действующим законодательством будут проведены в течение 2020-2021 гг.

Дальнейшее исполнение решений и проведение работ находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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