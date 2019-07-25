Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#орбитальные группировки25.07.2019 11:49

Мониторинг зон ЧС

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории России при помощи российской орбитальной группировки. По состоянию на 25 июля по итогам мониторинга Роскосмос передал МЧС России данные ДЗЗ в объеме более 773 тыс. кв. км.

Так, с 18 по 25 июля 2019 года продолжался мониторинг зоны наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.

Ранее для мониторинга наводнения в Иркутской области по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, согласно которой к мониторингу пострадавших от наводнения районов были привлечены спутники ДЗЗ государств-участников Хартии, в том числе радиолокационная аппаратура. В рамках действия Хартии Роскосмос передал МЧС России данные с иностранных спутников в объеме более 86,9 кв. км. Позднее активация Хартии была закрыта в связи с прохождением кризисной ситуации.

Российские спутники ДЗЗ также продолжают мониторинг целого ряда ЧС, в том числе:

Подтопления в Республике Тыва;

Пожары в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Забайкальском крае;

Угроза оползня в Республике Дагестан;

Подтопление в Пермском крае.

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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