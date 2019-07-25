Обращение по случаю Дня сотрудника органов следствия

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником. Благодарю вас за добросовестную работу, которую вы ведёте в интересах государства и всех граждан страны.

С петровских времён ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость. На них и сегодня основана вся деятельность Следственного комитета России, а также следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

Решая поставленные перед вами задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твёрдо вести борьбу с криминалом, терроризмом, коррупцией, внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств.

И конечно, всегда, при любых обстоятельствах должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел, обеспечена неотвратимость наказания для виновных на базе достоверных, неопровержимых улик и, что крайне важно, надёжная, действенная защита тех, кто пострадал от преступных посягательств, тех, кто пришёл к вам за помощью.

Уверен, что российские следователи будут работать именно так – ответственно, беспристрастно и безупречно. Желаю вам успехов в службе, здоровья и всего наилучшего вашим близким. С праздником!

MIL OSI