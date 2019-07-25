О. Мельниченко: Изменения в Градостроительный кодекс направлены на решение задач, поставленных нацпроектом «Жилье и городская среда»

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел заседание Комитета. На мероприятии, в частности, обсуждался Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Николай Рыжков

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Ольга Старостина и Павел Тараканов

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Николай Рыжков и Андрей Шевченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Игорь Чернышенко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сергей Лукин

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Николай Тихомиров и Виктор Павленко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области сообщил, что документ, внесенный Правительством Российской Федерации, направлен на совершенствование правового регулирования отношений по градостроительному зонированию, планировке, архитектурно-строительному проектированию, деятельности по комплексному устойчивому развитию территорий.

Федеральным законом предусматривается упрощение процедуры внесения в правила землепользования и застройки сведений о границе зон с особыми условиями использования территорий

«Федеральным законом предусматривается упрощение процедуры внесения в правила землепользования и застройки сведений о границе зон с особыми условиями использования территорий, границе территорий объектов культурного наследия, исторических поселений федерального и регионального значения и других сведений в связи с поступлением в органы местного самоуправления требования уполномоченного органа об отображении соответствующих сведений в правилах землепользования и застройки», — отметил сенатор.

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Кроме того, добавил Андрей Шевченко, в документе содержится положение, направленное на оптимизацию процедуры подготовки документации по планировке территорий. Предусматривается также возможность строительства антенных опор, мачт и башен высотой до 50 м, предназначенных для размещения средств связи, без получения разрешения на строительство. Законом уточняются вопросы местного значения, городского и сельского поселения, городского округа, муниципального района в области градостроительной деятельности.

«Многие из предлагаемых Федеральным законом новаций направлены на выполнение поручений Президента России по итогам нескольких заседаний Государственного совета», — сказал сенатор.

В обсуждении положений закона приняла участие статс-секретарь — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Татьяна Костарева.

Подводя итог обсуждения этого вопроса, Олег Мельниченко заявил, что для решения задач и достижения целей, поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда», необходимо совершенствовать процедуры подготовки документации по планировке территории, проектной документации и улучшать условия ведения деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

«Рассмотренный сегодня на заседании нашего Комитета Федеральный закон именно на это и направлен. Комитет поддержал данный нормативный правовой акт и рекомендовал Совету Федерации его одобрить», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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