О рабочем визите в Беларусь Министра иностранных дел Латвии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

25-07-2019

25-26 июля 2019 г. проходит рабочий визит Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса в Беларусь.

В ходе визита состоялись переговоры в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран В.Макеем и Э.Ринкевичсем.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями о ситуации в регионе, взаимодействии Беларуси с Европейским союзом и другими многосторонними структурами, обозначили перспективные направления дальнейшего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов при финансовой поддержке ЕС.

В рамках визита состоялись переговоры Премьер-министра Беларуси С.Румаса с Э.Ринкевичсем, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Латвией.

В.Макей и глава МИД Латвии также примут участие в открытии фотовыставки «Горизонт – Латвии 100» в Национальной библиотеке Республики Беларусь.

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