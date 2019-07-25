Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#главное#Спектр-РГ25.07.2019 19:31

Первые научные данные с телескопа ART-XC

В ходе сеанса связи с космическим аппаратом «Спектр-РГ» 24 июля 2019 года был включен детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа ART-XC. Была накоплена общая экспозиция 2 882,5 секунд в направлении на поле Xbootes с координатами RA=218,0, Dec=34,1.

На рисунке зеленым цветом показан первый спектр детектора URD28, полученный с борта обсерватории «Спектр-РГ», которая сейчас находится на этапе перелета в точку либрации L2.



Скорость счёта для одиночных и двойных событий в диапазоне 4–30 кэВ составила 6*10-3 отсч./с/см2/кэВ. Для сравнения, при испытаниях на Земле фон составлял 4*10-4 отсч./с/см2/кэВ, т.е. в 15 раз меньше (показано красным). На данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли.

Также было получено первое рентгеновское изображение с того же детектора в диапазоне 4–12 кэВ:

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Космический аппарат «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

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