Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Прогресс МС-1225.07.2019 13:16

«Прогресс МС-12» отправлен на общую сборку

Завершается предстартовая подготовка грузового корабля «Прогресс МС-12» на космодроме Байконур. Сегодня, 25 июля 2019 года, состоялась транспортировка головного блока с «грузовиком» в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей сборки с ракетой «Союз-2.1а».

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-12» по программе Международной космической станции запланирован на 31 июля 2019 года.

Корабль должен доставить на борт МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

MIL OSI