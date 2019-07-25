Россияне укрепили лидирующие позиции в общекомандном зачёте Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля

Source: Russia Ministry of Sport

25 июля в Баку (Азербайджан) в четвёртый медальный день XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, разыграно 25 комплектов наград. Россияне пополнили копилку 10-ю медалями: пятью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми.

Три золотые награды выиграли пловцы. Обладателями «золота» стали Александра Сабитова (100 м, баттерфляй) и Алексей Ткачёв (200 м, спина), которые в команде с Евгенией Чикуновой и Ильей Бородиным победили также в смешанной эстафете 4 х 100 м вольным стилем. Ещё по золотой медали в актив команды добавили дзюдоист Сайхан Шабиханов (до 66 кг) и гимнастка Виктория Листунова (многоборье).

Серебряными призёрами стали гимнаст Иван Куляк (многоборье) и дзюдоистка Ксения Галицкая (до 57 кг).

«Бронзу» завоевали велогонщица Алёна Иванченко (групповая гонка), а также гимнасты Мухаммаджон Якубов и Яна Ворона (оба – многоборье).

После пяти соревновательных дней Фестиваля у сборной России 18 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых наград. Команда упрочила своё лидерство в общекомандном зачёте. Вторые – азербайджанцы (9-6-5), третьи – турки (8-5-5).

В зачёте по общему числу наград первенствуют также россияне (42), на втором месте – азербайджанцы (20), на третьем – немцы (19).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с медалями Фестиваля и желает новых успехов и побед!

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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