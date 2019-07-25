Сборная России лидирует в общекомандном зачёте Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля

Source: Russia Ministry of Sport

24 июля в Баку (Азербайджан) в четвёртый медальный день XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, разыграно 17 комплектов наград. Россияне выиграли 10 медалей: семь золотых, две серебряные и одну бронзовую.

«Золото» завоевали: женская сборная России по спортивной гимнастике, которую представили Ирина Комнова, Виктория Листунова и Яна Ворона; легкоатлетки Олеся Солдатова (бег, 400 м) и Виолетта Игнатьева (метание диска); пловцы Евгения Чикунова (200 м, брасс), Вадим Клименищев (200 м, баттерфляй), Илья Бородин (200 м, комплекс), а также Александра Сабитова, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова и Александра Курилкина в женской эстафете 4х100 м вольным стилем.

Серебряными призёрами стали дзюдоист Резван Магомадов (до 60 кг) и пловцы Андрей Чулков, Алексей Ткачёв, Вадим Клименищев и Илья Бородин в мужской эстафете 4 х 100 м вольным стилем.

Бронзовую награду выиграла дзюдоистка Марина Воробьева (до 44 кг).

После четырёх соревновательных дней Фестиваля сборная России поднялась на первое место в общекомандном зачёте с 13 золотыми, восемью серебряными и 11 бронзовыми медалями. Второе и третье места занимают команды Азербайджана (9-5-5) и Турции (6-4-5) соответственно.

В зачёте по общему числу наград лидируют также россияне (32), вторые – азербайджанцы (19), третьи – турки (15).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, а также их тренеров с наградами соревнований и желает новых успешных выступлений и побед!

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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