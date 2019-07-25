Сегодня в «Эфире» о пресечении фактов избыточного административного давления на бизнес, расследовании так называемого третьего дела ЮКОСа и правах инвалидов в метро

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О пресечении фактов избыточного административного давления на бизнес, расследовании так называемого третьего дела ЮКОСа, а также ряда других резонансных уголовных дел и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.

О том, какими правами наделены инвалиды в метро, кто контролирует оснащение станций подъемниками и лифтами, как осуществляется прокурорский надзор в этой сфере, сколько поступает обращений по фактам нарушений прав инвалидов в метро, расскажем в рубрике «Криминальный тренд».

В рубрике «Мир и порядок» будет транслироваться эксклюзивное интервью Генерального прокурора Республики Южная Осетия Урузмага Джагаева.

Программа «Эфир» на четверг 25 июля 2019 года:

· Субъект права. Как транспортные прокуроры надзор осуществляют.

· Мир и порядок. Интервью с Генеральным прокурором Республики Южная Осетия Урузмагом Джагаевым.

· Криминальный тренд. Безбарьерная среда за турникетом: о правах инвалидов – пассажиров Московского метрополитена.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационного агентства МИА «Россия сегодня» и телеканала RT.

· Особые полномочия. Прокурор с Рублевки.

· В процессе. Самооборона. Не переступить черту (начальник отдела апелляционного управления Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Дмитрий Шохин).

· Ни дать ни взять. Покажи доходы и спи спокойно.

· Логика закона. Защита незащищённых.

· Бизнес вправе. Московский бизнес под защитой.

· Дело жизни. Чтобы знали. Чтобы помнили…

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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