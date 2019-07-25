Состоится 464-е заседание Совета Федерации, завершающее весеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня — ратификация протоколов о внесении изменений в Устав ОДКБ, закон о поиске пропавших детей с определением их геолокации.

В Совете Федерации состоится 464-е заседание, завершающее весеннюю сессию.

В повестке дня – ратификация протоколов о внесении изменений в Устав ОДКБ, Соглашения с Правительством КНР о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях.

Сенаторам также предстоит рассмотреть законы о предоставлении микрофинансовым организациям дополнительных возможностей по идентификации клиентов, о запрете выдавать гражданам потребительские микрозаймы под залог жилья.

Одним из вопросов станет продление и расширение «дачной амнистии».

Законодатели планируют рассмотреть изменения в УПК РФ в части уточнения сроков содержания под стражей и порядка их продления в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также изменения в Бюджетный кодекс РФ, направленные на снижение долговой нагрузки на региональный и муниципальный бизнес.

Членам Совета Федерации предстоит уточнить понятие «специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации», что позволит устанавливать их отличие от бытовых приборов, а также рассмотреть вопросы об упрощении предоставления отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Сенаторы обсудят темы о поиске пропавших детей с определением их геолокации, о создании специального реестра недобросовестных усыновителей и опекунов, о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

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