СПбГУ посетила делегация компании Atesys-Montoux

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Особым участником встречи стал генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. Он сообщил, что этот визит является частью общего проекта Министерства высшего образования и научных исследований Франции, а также научного департамента французского посольства. Как отметил дипломат, в СПбГУ прибыли представители высокотехнологичного предприятия, созданного в рамках одного из национальных проектов, и сотрудничество с передовыми компаниями других стран для него чрезвычайно важно.

Между учеными России и Франции существуют крепкие связи, и я уверен, что они будут развиваться и в дальнейшем.

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк

Ранее на встрече с ректором СПбГУ генконсул высказывал предложение представить потенциал Санкт-Петербургского университета французским предприятиям, которые уже работают на российском рынке или только планируют на него выходить. Возможные варианты сейчас обсуждаются в посольстве — в частности, в этом году планируется визит в Университет французских экспертов для обсуждения разработок в области искусственного интеллекта.

Компания Atesys-Montoux специализируется на исследованиях, разработке и производстве компонентов для применения на различных рынках: в медицине, промышленности, на железной дороге и во всех других областях, требующих энергии. Занимается производством конденсаторов, трансформаторов и маломощной электроники, а также логгеров — специальных регистраторов данных, которые позволяют проводить мониторинг окружающей среды и наблюдать за животными в дикой природе.

Начальник отдела международного научно-технического сотрудничества СПбГУ Наталья Таранова провела для гостей презентацию Научного парка Университета и рассказала об опыте взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. «Франция — один из ключевых партнеров Санкт-Петербургского университета. Мы совместно реализуем образовательные программы, а в коллаборации с Национальным центром научных исследований Франции ученые СПбГУ издали 500 публикаций, индексируемых в Scopus, — рассказала Наталья Таранова. — Надеемся, что такой серьезный задел в фундаментальной науке трансформируется в крепкие связи между инновационными компаниями».

Генеральный директор компании Atesys-Montoux г-н Гийом Хорникер рассказал об истории предприятия и последних разработках. Его особенность заключается в том, что оно ограниченными партиями производит оборудование для конкретных задач. Фирма сотрудничает с международными центрами, в число которых входит ЦЕРН.

В ходе встречи стороны обсудили возможности и форматы сотрудничества. Для гостей состоялась экскурсия в музей кафедры зоологии позвоночных и встреча с заведующим кафедрой профессором СПбГУ Геннадием Черепановым.

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