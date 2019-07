Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Mateusz Morawiecki pogratulował Ursuli von der Leyen objęcia stanowiska szefowej KE, kluczowej funkcji dla przyszłości Unii Europejskiej. Zaznaczył, że dla Europy będzie to dobry, nowy czas. Spotkanie z Przewodniczącą KE odbyło się atmosferze wzajemnego zrozumienia wyzwań stojących przed UE. W rozmowie z Ursulą von der Leyen premier wyraził nadzieję, że nowa Przewodnicząca będzie realizowała politykę Komisji Europejskiej w duchu kompromisu. Mateusz Morawiecki przedstawił oczekiwania polskiego rządu, jeśli chodzi o kwestie personalne w KE, kładąc nacisk na sprawy gospodarcze. Podkreślił przy tym konieczność zachowania właściwego podziału kompetencji w ramach balansu geograficznego w Komisji Europejskiej. Premier zaproponował kandydaturę szefa gabinetu Prezydenta RP, Krzysztofa Szczerskiego, do objęcia teki komisarza UE. Jak podkreślił, kandydatura Krzysztofa Szczerskiego została wypracowana w dialogu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Szef polskiego rządu i nowa Przewodnicząca KE poruszyli także kwestie związane z agendą strategiczną, w ramach której omówiono: Kwestie wspólnego rynku Politykę migracyjną Politykę klimatyczną Sprawy podatkowe Globalną konkurencję

Source: President of Poland in Polish