Банк России сохранил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значения ПДН (26.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России сохранил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значения ПДН

Совет директоров Банка России установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица по предоставленным с 1 октября 2019 года ипотечным кредитам, кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, а также кредитам физическим лицам в иностранной валюте на уровне действующих надбавок.

С 1 октября 2019 года кредитные организации в соответствии с положениями Указания Банка России № 4892-У от 31.08.2018 «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала» обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика — физического лица при предоставлении кредита (займа) и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от рассчитанного значения данного показателя.

26 июля 2019 года

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