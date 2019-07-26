Source: Russia Federal Space

#ЦНИИМАШ#главное26.07.2019 17:52

Встреча Дмитрия Рогозина с молодыми учеными и специалистами

В городе Королев 26 июля 2019 года состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с молодыми учеными и специалистами ФГУП ЦНИИмаш. На встрече Дмитрий Рогозин обозначил перспективные проекты российской ракетно-космической отрасли, среди которых особо отметил стратегический проект развития космодрома Восточный и проект по изучению и освоению Луны.

Глава Роскосмоса подробно рассказал о разработке новых ракет-носителей, в частности о ракете-носителе на сжиженном природном газе как тренде мирового ракетостроения. Робототехническая платформа поддержки космонавтов и программа развития космических информационных технологий «Сфера» являются одними из приоритетных проектов Госкорпорации «Роскосмос».

Также были затронуты темы фундаментальных научных исследований и экспериментов на Международной космической станции для освоения дальнего космоса, результаты которых, безусловно, должны носить прикладной характер. Дмитрий Рогозин рассказал о ходе работ по созданию Национального космического центра.

Молодые ученые ФГУП ЦНИИмаш поднимали вопросы по решению проблемы космического мусора, интересовались темой безопасности космического движения и перспективами своих работ в рамках, ранее созданных на базе ЦНИИмаш молодежных лабораторий. Обсудили вопросы повышения привлекательности работы в отрасли, связанными с оплатой труда и социальными льготами.

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