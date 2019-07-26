В. Матвиенко: Завершившаяся сессия стала не только одной из самых насыщенных, но и очень продуктивной

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации подвела на заседании верхней палаты парламента итоги весенней сессии 2019 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступая на заключительном заседании СФ весенней сессии 2019 г., подвела ее итоги.

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Глава СФ отметила, что основное содержание сессии было посвящено реализации задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию, «майском» Указе и национальных проектах. «Ключевая цель этих стратегических документов – существенное улучшение качества и уровня жизни людей на основе прорывного ускорения технологического, экономического, социального развития страны».

Основное содержание сессии было посвящено реализации задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию, «майском» Указе и национальных проектах

По оценке Валентины Матвиенко, эта сессия стала не только одной из самых насыщенных, но и очень продуктивной. Проведено пятнадцать пленарных заседаний, в ходе которых одобрено более 320 законов. Результативной была и законотворческая деятельность сенаторов – внесено более 90 законопроектов, из которых 15 уже стали федеральными законами. «Это гораздо больше, чем за предыдущие аналогичные сессии».

В целом, одобрено 44 закона, подготовленных членами Совета Федерации, в т. ч. совместно с другими субъектами законодательной инициативы.

«Это, в частности, федеральные законы о цифровых технологиях в финансовой сфере, о развитии системы быстрых платежей, о защите прав дольщиков, об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета, о борьбе с недобросовестными микрофинансовыми организациями и другие», — отметила Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Совет Федерации выступил инициатором важнейших изменений в Гражданский кодекс, которые существенно упрощают процедуру регистрации региональных брендов. Появляется новый объект интеллектуальных прав – географическое указание. «На сегодняшний день субъектами Федерации уже зарегистрировано уже более 170 уникальных брендов».

Совет Федерации выступил инициатором важнейших изменений в Гражданский кодекс, которые существенно упрощают процедуру регистрации региональных брендов

Спикер СФ подчеркнула, что целый блок законов, инициированных Президентом страны, был посвящен острым социальным проблемам. Приняты конкретные, адресные, ожидаемые гражданами законы. В частности, продолжила Валентина Матвиенко, одобрен закон о погашении ипотечного кредита многодетным семьям, вступил в силу закон о снижении налоговой нагрузки для многодетных, повышен материальный уровень неработающих пенсионеров. Кроме того, принят федеральный закон об ипотечных каникулах, верхняя палата одобрила закон о паллиативной помощи и др.

«Национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» стали сквозной темой Третьего Форума социальных инноваций регионов, проведенного Советом Федерации с Правительством Москвы». По словам Валентины Матвиенко, важным практическим результатом Форума стало принятие закона о социальном предпринимательстве.

Национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» стали сквозной темой Третьего Форума социальных инноваций регионов, проведенного Советом Федерации с Правительством Москвы

В ходе сессии проводилась активная работа в рамках «Десятилетия детства», а также Года театра в России, сказала глава СФ. Решался вопрос о выделении дополнительных средств на нужды детских театров.

С учетом отстаивания интересов регионов палатой были подготовлены предложения по формированию концепции бюджета на следующий бюджетный период, отметила Председатель СФ. «Мы активно содействовали обеспечению жителей Дальнего Востока субсидируемыми авиаперевозками».

Помимо этого, на постоянном контроле сенаторов находится вопрос перехода регионов на цифровое телевещание, сказала Валентина Матвиенко. Ведется подготовка изменений в Лесной кодекс РФ, для чего профильным Комитетом СФ создана рабочая группа. «Удалось сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о контроле качества пищевой продукции, питьевой воды».

По оценке главы СФ, продуктивной была и международная парламентская деятельность. «Среди достижений – решение Межпарламентского союза о проведении в 2022 году в России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу».

Кроме того, последовательная и принципиальная позиция Федерального Собрания позволила разрешить кризисную ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Российская парламентская делегация вернулась в ПАСЕ без каких‑либо ограничений и уступок», — указала Валентина Матвиенко.

Среди других важных мероприятий сессии она отметила Пятый международный гуманитарный Ливадийский форум, Шестой Форум регионов России и Беларуси.

Российская парламентская делегация вернулась в ПАСЕ без каких‑либо ограничений и уступок

«В нашей работе мы теснейшим образом сотрудничаем с Администрацией Президента РФ, Государственной Думой, Правительством РФ, министерствами и ведомствами. Это сотрудничество носит конструктивный характер, и мы всегда находим взаимопонимание в интересах наших граждан», — подчеркнула Председатель СФ.

Глава СФ также обратила внимание на необходимость более широкого обсуждения законопроектов и готовящихся к принятию законов с общественными и неправительственными организациями, региональными элитами, субъектами Федерации.

«Каждый наш закон должен быть законом общественного согласия и восприниматься в правильном ключе населением страны. Во многом это зависит от правильной разъяснительной информационной работы. И на это не надо жалеть времени», — сказала Валентина Матвиенко.

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