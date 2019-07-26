В Тверской области прокуратура выявила на предприятии нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тверской области провела проверку законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных(муниципальных) служащих.

Установлено, что в ООО «ЭЛЬ КОММЕРС» на работу принят бывший государственный служащий, однако в нарушение действующего законодательства уведомление по месту предыдущей службы новый работодатель не направил.

В связи с этим в отношении должностного и юридического лиц общества возбуждены административные производства по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением судьи виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

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