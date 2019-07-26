Два проекта СПбГУ получат грантовую поддержку от Росмолодежи

Source: Saint Petersburg State University in Russian

26 июля 2019 Новости

По итогам конкурса финансирование получат 609 проектов от 255 образовательных организаций. Всего же на участие в конкурсе было подано свыше 2,5 тысячи заявок на общую сумму более 4,2 млрд рублей.

В этом году в число победителей вошли обе заявки, поданные Санкт-Петербургским университетом. Гранты получат два проекта, подготовленные СПбГУ и университетским спортивным клубом «Балтийские орланы», — межрегиональные студенческие игры «Киберуниверсиада» (2,4 млн рублей) и студенческий театральный фестиваль «Зачетная единица» (2,2 млн рублей).

Какие темы охватили проекты конкурсантов и сколько петербургских вузов также получат финансовую поддержку, читайте в материалах ректорского совещания от 15 июля.

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